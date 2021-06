Voglia di Istria? Tutte le regole per andare e tornare in sicurezza

Cos'è cambiato dal 28 maggio 2021 e cosa è necessario fare al rientro in Italia. Gli orari di apertura di ristoranti e bar

Rispetto ad una settimana fa, le condizioni per entrare nel territorio croato non sono cambiate. L'unica novità che è stata introdotta è legata all'età dei bambini che sono esentati dall'obbligo di presentare l'esito negativo al tampone o della misura dell'autoisolamento. Ora infatti è passata dai 7 ai 12 anni. Naturalmente i genitori che li accompagneranno, come tutti coloro che vorranno oltrepassare il confine, dovranno soddisfare una delle seguenti condizioni:

presentare l’esito negativo al tampone per SARS CoV-2 effettuato nelle ultime 48 ore tramite il metodo PCR oppure tramite il metodo antigenico rapido

presentare il certificato di vaccinazione se sono trascorsi 14 giorni dalla somministrazione della seconda dose del vaccino anti Covid, oppure dalla prima dose per i vaccini che vengono somministrati in un’unica dose.

presentare l'esito positivo al tampone effettuato tramite il metodo PCR oppure tramite il metodo antigenico rapido, con il quale si conferma che la persona ha superato l'infezione da virus SARS-CoV-2 e che il test è stato effettuato nel periodo che va da 180 a 11 giorni prima dell'arrivo al valico di frontiera, oppure presentando il relativo certificato medico per chi ha superato la malattia da Covid-19

Se nessuna delle sopra indicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, è obbligatorio l'autoisolamento di una durata di 10 giorni dall'entrata nella Repubblica di Croazia, oppure fino all'ottenimento dell'esito negativo al tampone per SARS CoV-2

Bar e ristoranti

Per quel che concerne i servizi di ristorazione, sono consentiti il servizio ai tavoli all'aperto, la consegna a domicilio e l'asporto. L'orario di apertura è limitato alle 23. Dal 28 maggio è permesso consumare anche all'interno dei locali rispettando le misure epidemiologiche (due metri di distanza).

Ingresso in Italia

Per tutti coloro che hanno soggiornato o transitato nel territorio croato, la normativa prevede che al rientro in Italia sia obbligatorio:

presentare la certificazione verde da cui risulti che ci si sia sottoposti a tampone molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore prima dell’ingresso in Italia con esito negativo

compilare il Passenger Locator Form – Modulo di localizzazione digitale - prima dell’ingresso in Italia. Il modulo sostituisce l’autodichiarazione resa al vettore

comunicare al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio il proprio ingresso (Consulta la pagina: COVID-19 Numeri verdi e informazioni regionali

La mancata presentazione della certificazione verde recante il risultato negativo del tampone di cui sopra comporta i seguenti obblighi:

isolamento sanitario per dieci giorni presso l’indirizzo indicato nel modulo di localizzazione digitale

tampone al termine dell’isolamento di dieci giorni.