Il ministero in pressing su Asugi per la riapertura della Rems di Aurisina

DUINO AURISINA – Il ministero ha chiesto ad Asugi la riapertura della Rems (Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza) di Aurisina. TriestePrima è in grado di dare la notizia dopo la conferma ricevuta da parte del procuratore capo Antonio De Nicolo: "Non è la prima volta che il ministero ne chiede la riapertura - così il numero uno della Procura della Repubblica di Trieste, raggiunto telefonicamente dall'autore dell'articolo - ma questo non significa assolutamente che Meran venga trasferito qui".

Il caso: dai vizi di mente alla richiesta di impugnazione

Il tema delle residenze speciali, infatti, a Trieste e dintorni riaccende il dibattito (non solo sulla giurisprudenza o sulla psichiatria, ma anche politico) sulla sentenza emessa dal giudice di Corte d'Assise Enzo Truncellitto, lo scorso 6 maggio, ai danni di Alejandro Meran. Il 4 ottobre di tre anni fa il ventireenne dominicano uccise due agenti della Squadra Volante del capoluogo giuliano, Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, all'intero della questura triestina. Dopo una lunga fase processuale, con perizie e controperizie volte a stabilire la salute mentale dell'omicida, il caso era arrivato all'atto finale. Tre ore di camera di consiglio avevano infine decretato la condanna di Meran a 30 anni di Rems, stabilendo tuttavia un vizio totale di mente. Una sentenza che, sia tra gli addetti ai lavori che in buona parte del personale della questura, era stata accolta come una vera e propria beffa.

La struttura di Aurisina Cave

Quella di Aurisina, la cui riapertura è stata chiesta ufficialmente dal ministero "alcuni giorni fa", è dotata di due posti letto ed è una delle tre residenze in Friuli Venezia Giulia (le altre due sono Udine e Maniago ndr). "Nella nostra regione ci sono liste di attesa. Tuttavia non è il ministero ad indicare la destinazione dell'imputato, bensì in quel caso Roma può semplicemente esercitare una moral suasion". Come detto, il dibattito intorno alla struttura è molto acceso. Il restauro dell'edificio è stato completato già da molto tempo (circa un anno) e ha comportato l'utilizzo di risorse ingenti (si parla di centinaia di migliaia di euro). In caso di una sua futura riapertura ecco che però si dovrebbero affrontare alcuni punti ben precisi.

Il futuro: cosa succede

Dalla questione del personale da impiegare all'individuazione di un soggetto per quanto riguarda la stessa gestione (a meno che non decida di farlo direttamente Asugi), gli interrogativi e i dubbi da sciogliere non sarebbero pochi. TriestePrima ha tentato di mettersi in contatto con il direttore di Asugi Antonio Poggiana, senza ottenere risposta (almeno fino alla pubblicazione di questo articolo), così come con l'assessore regionale Riccardo Riccardi. Tra le altre cose, esistono protocolli e dettagli che vanno analizzati e rispettati con zelo, anche per quanto riguarda una eventuale opposizione ad accogliere internati problematici, come nel caso di Meran. "A livello generale su questa impossibilità c'è un florilegio di giustificazioni - chiarisce De Nicolo - ma complessivamente va valutato anche il grado di attenzione che si riesce a garantire nei confronti di un soggetto". Al momento Alejandro Meran è detenuto all'interno del carcere di Verona, dove ha passato buona parte della sua reclusione dopo l'arresto. Infine, proprio a ridosso dell'anniversario della tragedia è rimbalzata la notizia della richiesta di impugnazione da parte della procura generale. Il caso non sembra affatto chiuso.