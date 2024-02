Sosta selvaggia, la replica alla segnalazione: "Mancano stalli per dipendenti Trieste Trasporti"

RIceviamo e pubblichiamo la replica alla segnalazione 'Sosta selvaggia in via Caduti sul lavoro: "Inciviltà segno della nostra società"', risponde il consigliere comunale Giampiero Dell'Agata. Di seguito la replica:

"Carissimo segnalatore anonimo, nessuno di noi si diverte a parcheggiare sui marciapiedi ma il comprensorio di Broletto, sede di Trieste Trasporti, da sempre soffre di una mancanza cronica di stalli. Siamo 700 dipendenti, tra autisti, manutentori e personale impiegatizio e negli anni i parcheggi messi a disposizione per i dipendenti sono passati da 50 a 20. Specialmente chi inizia il turno la notte trova con difficoltà posto per la macchina in zona. Si tratta di servizio pubblico. Gli scooter sono usati, anche in pieno inverno, da chi preferirebbe di sicuro utilizzare la propria autovettura. Stessa situazione per il personale della manutenzione e impiegatizio, costretto a girare a lungo attorno al comprensorio per poi dover lasciare il mezzo in luoghi molto distanti dalla sede. La sosta selvaggia non esiste, esistono autisti che giorno e notte sono a disposizione dell’utenza non solo della nostra città, dimostrando senso civico e dedizione. Mi attiverò con gli uffici preposti del Comune di Trieste per rendere fruibili i parcheggi della zona".