Caso Pineta, la replica di Angiolini: "Non ho minacciato il sindaco"

TRIESTE - "Una battuta malriuscita e mal riportata mi ha reso un criminale", lo dichiara Paolo Angiolini, componente del direttivo di Legambiente Trieste, dopo la frase shock contro il sindaco Dipiazza , pronunciata in occasione di un presidio per la difesa della Pineta di Cattinara. L'attivista ha scritto alla nostra redazione spiegando che "quel mio 'al Sindaco dico: morir bisogna, perché non anticipare i tempi?' si riferiva alle sue parole - citate poco prima dal conduttore Paolo Radivo - del 22 agosto scorso. 'Trattandosi di vecchi alberi, semplicemente si anticipa di qualche anno la loro morte'. Come?"

"In quel momento - ha dichiarato Angiolini - mi è parso di sentire la voce di quei trecento e più alberi condannati dirgli "cocolo, pensa per ti..." E di loro mi son fatto portavoce. Quindi, niente "spillini mortiferi" da cui pentirmi, ma solo una provocazione, affinché si smetta di considerare le piante (che assorbono la CO2 e danno l'ossigeno, cioè ci fanno vivere) della "roba" a nostra piena disponibilità. Vale per la Pineta di Cattinara, per il Bosco Bovedo, per i defunti 7 Tigli di Domio, eccetera".

L'esponente di Legambiente ha poi concluso con un monito: "Attenzione, la Natura ha molta pazienza, ma sa sempre difendersi. Lei, e la scienza, ci stanno dicendo: 'Non capite? Ciaooonee'".