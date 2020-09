Liste d'attesa per visite e operazioni, Asugi replica a Son Giusto Trieste: "Tempi allungati per rispetto regole anti Covid"

La Direzione di Asugi in merito al post pubblicato in data 01/09/2020 pubblicato da Son Giusto Trieste precisa: l'emergenza Covid ha determinato la sospensione di alcune prestazioni non urgenti. Si ricorda che la riprogrammazione iniziata già oltre due mesi fa, deve comunque prevedere il rispetto di tutte le regole anti covid: distanziamento e igienizzazione,... con conseguente allungamento dei tempi di attesa rispetto alla calendarizzazione pre Covid. Per migliorare ulteriormente le criticità, soprattutto per alcune branche, è in fase di acquisizione ulteriore e nuovo personale.

