Rapporto povertà, in Fvg oltre 4 mila persone hanno chiesto aiuto alla Caritas

TRIESTE - Nel 2022 sono state 4393 le persone che si sono rivolte ai Centri d'Ascolto delle Caritas del Friuli Venezia Giulia. Se si considerano anche i loro familiari, si arriva a oltre 10.000 individui. E' quanto emerge dal Report Statistico Nazionale 2023 redatto dalla Caritas. Il numero supera quello del 2021 (3777 persone). Come a livello nazionale, buona parte dell’incremento e? dovuto alla presenza di chi e? fuggito dai territori di guerra in Ucraina.

Oltre alle persone che accedono per la prima volta ai servizi della Caritas (47,5 per cento), anche in Friuli Venezia Giulia ci sono tante storie di poverta? intermittenti. Quasi un quarto delle persone incontrate, sono seguite da oltre cinque anni, mantenendo alto il numero delle persone in poverta? cronica o intermittente. Tra questi solitamente e? piuttosto alto il numero delle persone in poverta? intergenerazionale, coloro che si trasmettono la poverta? di padre in figlio e non riescono a cambiare il loro status economico e sociale. In questa direzione e? da leggersi anche la presenza di poverta? multidimensionale (42,4 per cento) ovvero delle poverta? complesse, costituite da piu? ambiti di problemi.

I dati regionali rivelano che una quota significativa di coloro che si rivolgono alla Caritas ha figli (72,5%), rispecchiando il dato nazionale che mostra un elevato rischio di povertà tra i minori (1.400.000 sono i minori in poverta? in Italia quindi 1 povero su 4 e? un minore). Da segnalare, inoltre, la presenza significativa di persone anziane (12,3%) e di persone tra i 55 e i 64 anni (21,2%), un'età in cui è difficile trovare lavoro.

Infine, in Friuli Venezia Giulia i "working poor" rappresentano il 23% del totale, ovvero persone che pur lavorando non riescono a garantire per se? e per la propria famiglia una vita dignitosa. La work poverty e? un fenomeno presente in Italia piu? che nel resto d’Europa. Tante le fragilita? del mercato del lavoro che spesso sono alle radici (occupazioni con bassi salari, precarieta?, lavoro irregolare, bassa occupazione femminile, part time involontario, ecc.).