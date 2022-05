Ubriachezza, droga, accattonaggio molesto, 37 sanzioni in aprile: il report del Nis

Sono 37 le sanzioni elevate dal Nucleo Interventi Speciali della Polizia Locale nel mese di aprile, come si legge nel consueto report mensile. Il Nis si occupa prevalentemente del degrado urbano in tutto il territorio comunale e al bilancio si aggiungono (benché non quantificati) i quotidiani controlli preventivi sulle Rive (venditori abusivi) e il costante supporto alle Guardie giurate che monitorano alcune aree critiche (in contatto con la Polizia Locale che interviene in caso di necessità). Di seguito pubblichiamo il resoconto:

- 13 sanzioni per accattonaggio molesto accertate in galleria Fenice, largo Barriera Vecchia, via Battisti, piazzza della Borsa, via Roma, via dell'Istria, campo San Giacomo. 12 di queste con il successivo inoltro al Questore per il decreto di allontanamento (in un caso si è proceduto con il sequestro dei proventi

- 7 violazioni al Regolamento di polizia urbana

2 per bivacco, di cui 2 con allontanamento, entrambe in via Battisti

5 ad indicatori di parcheggio, con allontanamento, in piazzale Straulino

- 3 violazioni al Regolamento arti e mestieri

2 in capo di Piazza per esibizione in un luogo diverso da quello concesso

1 in piazza Cavana per esibizione senza autorizzazione

- 1 violazione al Regolamento per la Gestione dei Rifiuti per minzione, con allontanamento in piazza Libertà

- 6 sanzioni per ubriachezza accertate in via Battisti, via Forti e in largo Santos, di cui 3 con allontanamento

- 4 violazioni per detenzione di sostanza stupefacente (posta sotto sequestro)

- 2 sanzioni alle Legge Regionale 29/05, entrambe con sequestro della merce e relativi allontanamenti

1 in strada della Rosandra

1 in via Cassa i Risparmio

- 1 sanzione per malgoverno di animali in largo Riborgo.