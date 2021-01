Parcheggiatori abusivi, accattonaggio, controlli anti Covid: 46 sanzioni dei Nis in dicembre

Non solo controlli Covid ma anche perlustrazioni delle Rive contro i parcheggiatori e venditori abusivi, oltre al contrasto di fenomeni come accattonaggio molesto, immigrazione illegale e ubriachezza. Questo e altro nel report del Nucleo Interventi Speciali della Polizia Locale, attivo nella prevenzione e nel contrasto del degrado urbano con il supporto costante alle Guardie giurate. 46, in tutto, le sanzioni nel dicembre del 2020.

Il resoconto del mese di dicembre

• 18 sanzioni per accattonaggio molesto, tutte con il successivo inoltro al Questore per il decreto di allontanamento. In 5 casi si è proceduto con il sequestro dei proventi. Accertate in: via Battisti, largo Barriera vecchia, via Coroneo, galleria Fenice, piazza Goldoni, passo Pecorari, via Ponchielli, via San Francesco, piazza San Giovanni, via San Sebastiano;

• 15 sanzioni per mancato rispetto delle norme antiCovid: 12 per omesso uso della mascherina sull'autobus o all'aperto in luoghi frequentati; 2 a dei ristoratori che consentivano la consumazione sul posto, 1 per spostamento dopo le 22 senza valida motivazione;

• 3 denunce per immigrazione illegale;

• 3 denunce per inosservanza del decreto di allonantamento del Questore;

• 2 sanzioni per vendita senza licenza con sequestro della merce ed allontanamento, accertate in riva Mandracchio e portici di Chiozza;

• 2 con allontanamento per ubriachezza (piazza Hortis e piazza Garibaldi);

• 1 denuncia per ricettazione con sequestro penale;

• 1 per minzione in via del Collegio;

• 1 per esibizione in piazza della Borsa senza autorizzazione