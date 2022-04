Accattonaggio, ubriachezza e bestemmie: 26 sanzioni e una denuncia nel report dei Nis di marzo

Una denuncia e 26 sanzioni nel report di marzo del Nucleo Interventi Speciali della Polizia Locale, che si occupa prevalentemente del contrasto del degrado urbano. Al consueto bilancio mensile si aggiungono, benché non quantificati, i quotidiani controlli preventivi sulle Rive (venditori abusivi) e il costante supporto alle Guardie giurate che monitorano alcune aree critiche (in contatto con la Polizia Locale che interviene in caso di necessità). Segnalata, in particolare, una lite in via Scussa tra due giovani, uno dei quali trovato in possesso di un coltello a serramanico. A suo carico l'unica denuncia del mese.

Il resoconto del mese di marzo comprende

- 9 sanzioni per accattonaggio molesto

tutti con il successivo inoltro al Questore per il decreto di allontanamento

in 2 casi si è proceduto con il sequestro dei proventi

accertate in: largo Barriera Vecchia, viale XX Settembre, via Gallina, via dell'Istria, campo San Giacomo e via Ponchielli

- 5 violazioni al Regolamento di polizia urbana

3 per bivacco – di cui 2 con allontanamento - in piazza Sant'Antonio e via Battisti

1 per bestemmia in piazza Sant'Antonio

1 per imbrattamento di edifici nel centro cittadino

- 3 violazioni al Regolamento per la Gestione dei Rifiuti:

1 per imbrattamento dei cestini per la raccolta differenziata

1 per deiezioni canine non raccolte (viale Ippodromo)

1 per minzione (piazza Libertà)

- 6 sanzioni per ubriachezza

di cui 5 con allontanamento

accertate in: via Battisti, piazza Sant'Antonio, via Scussa e via Torino

- 1 sanzione per malgoverno di animali in via Caccia

- 1 sanzione per cane senza guinzaglio in via Capitolina

- 1 violazione per detenzione di sostanza stupefacente (posta sotto sequestro)

- 1 denuncia per percosse, rapina e possesso di coltello a serramanico (posto sotto sequestro)