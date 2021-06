Accattonaggio molesto, bivacco, ubriachezza: 38 sanzioni e due denunce nel report dei Nis

Bivacco, accattonaggio molesto, mancato rispetto delle norme antiCovid, minzioni su suolo pubblico: tutte violazioni delle norme sul decoro urbano su cui vigila il Nucleo Interventi Speciali della Polizia Locale. Di seguito il bilancio dell'attività di maggio a cui si aggiungono, benché non quantificati, tutti i controlli quotidiani preventivi sulle Rive (venditori abusivi ed indicatori di parcheggio) ed il supporto costante alle Guardie giurate, impiegate nel monitoraggio delle aree maggiormente critiche (in caso di necessità intervengono le pattuglie di Polizia Locale).

Questo il resoconto del mese di maggio, comprensivo di 38 sanzioni e 2 denunce

10 sanzioni per accattonaggio molesto, una in via Battisti, una in strada di Fiume, tre in largo Barriera e tre in viale XX Settembre, una in via Coroneo, una in via dell'Istria: tutte con il successivo inoltro al Questore per il decreto di allontanamento e il sequestro dei proventi in due casi

6 sanzioni per bivacco, in alcuni casi con allontanamento, due in via Crispi, un in via Udine, una in largo Roiano, una in largo Barriera vecchia, una in piazza Libertà

5 sanzioni per mancato rispetto delle norme antiCovid con omesso uso della mascherina

4 sanzioni per ubriachezza con allontanamento: una in via Crispi, una in via Udine, una in largo Roiano e una in largo Barriera vecchia

2 sanzioni per degrado urbano: minzione (in piazza Libertà) e inottemperanza al conferimento separato (in largo Barriera vecchia);

2 sanzioni per esibizione senza autorizzazione (in largo Bonifacio e in piazza Unità);

2 sanzioni per conduzione cane senza guinzaglio: (in Riva Tre Novembre e in via Lazzaretto Vecchio);

2 sanzioni per parcheggiatore abusivo con relativo allontanamento, in un caso con il sequestro della merce (in piazzale Straulino e in Riva Tre Novembre);

una sanzione per vendita senza licenza con sequestro della merce e relativi allontanamenti accertata in piazza Fonda Savio;

una sanzione per detenzione di sostanza stupefacente (sequestrata);

una sanzione per manomissione manufatto di pubblica utilità (via S. Michele);

una sanzione per utilizzo improprio di una fontanella pubblica (piazza Libertà);

una sanzione per imbrattamento di edifici o manufatti in via Corelli;

una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto indicazione generalità;