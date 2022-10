Oggetti gettati dalla finestra e porto abusivo d'armi: il report dei Nis di settembre

Una denuncia per getto pericoloso di cose dalla finestra, tre per porto d'armi e oggetti atti ad offendere e una per detenzione di sostanza stupefacente. Queste le denunce nel consueto bilancio mensile del Nucleo Interventi Speciali della Polizia Locale, ce si occupa prevalentemente del degrado urbano nel territorio comunale. Oltre alle cinque denunce sono state contestate anche 18 sanzioni:

- Nove sanzioni al Regolamento di Polizia Urbana. Cinque di queste per bivacco (via Battisti, largo Città di Santos, via San Francesco, piazza Duca degli Abruzzi e giardino Leonor Fini) con allontanamento e quattro per mendicità (largo Barriera V., passo Pecorari, via Rossini e via Valmaura), con allontanamento. In un caso sono stati sequestrati i proventi.

- Cinque le sanzioni all'articolo 688 del Codice Penale per ubriachezza, con allontanamento (via Battisti, piazza Libertà, via San Francesco e giardino Leonor Fini).

- Due sanzioni al Regolamento Gestione Rifiuti per minzioni sulla pubblica via e per abbandono di rifiuti al suolo (largo Bonifacio e piazza Libertà).

- Due violazioni al Regolamento Arti e Mestieri Artistici di Strada per esibizioni senza autorizzazione in piazza Cavana e viale XX Settembre.