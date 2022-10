Due spacciatori denunciati e 39 daspo da gennaio: il report della polizia locale di Monfalcone

Le Polizia locale di Monfalcone ha emesso dal primo gennaio 2022 39 daspo urbani, ha segnalato alla prefettura cinque assuntori di sostanze stupefacenti e denunciato per spaccio due persone. Sono state inoltre comminate 423 sanzioni per le biciclette per mancanza luci, circolazione contromano e circolazione sui marciapiedi e 61 sanzioni ai monopattini elettrici per le medesime motivazioni. Sono state inoltre arrivate al comando 5mila segnalazioni. E' quanto emerso dal report della stagione estiva della Polizia locale di Monfalcone.

“No ad allarmismi generalizzati inesistenti che possono delegittimare il serio e proficuo impegno della Polizia Locale e alimentare una ingiustificata percezione di insicurezza - ha dichiarato il sindaco Anna Cisint -. Ciò non significa abbassare la guardia: tutt’altro. I casi e le situazioni, fortunatamente contenuti, di mancato rispetto delle norme o di vandalismo, vanno fortemente contrastati per mantenere quel modello di città vivibile e sicura che è diventata Monfalcone in questi anni”.

Terminato il periodo estivo, l’Amministrazione comunale, in accordo con il Comando della Polizia Locale, ha già messo a punto la strategia per i prossimi mesi, confermando le attività di supporto alla vigilanza, prevedendo l’intensificazione dei servizi appiedati, in divisa e in borghese, specifici servizi mirati, anche a campione, nelle aree sia del centro sia in quelle periferiche più a rischio, intensificando, altresì, la collaborazione con le altre Forze di Polizia.