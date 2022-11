A Palazzo Gopcevich "Storie dalla frontiera", il conflitto in Ucraina visto con gli occhi dei reporter

Sabato 3 dicembre alle ore 18 a Trieste, presso la sala Bazlen di Palazzo Gopcevich, si terrà la conferenza Storie dalla frontiera. Il conflitto in Ucraina visto con gli occhi dei reporter. L'associazione SOL.ID. Onlus promuove una visione del mondo in cui la solidarietà possa svolgere il ruolo di ponte attraverso cui i popoli che lo abitano siano in grado di preservare il mantenimento e la conservazione della propria identità. In questo contento, Ucraina e Russia sono protagoniste di un conflitto nel cuore dell'Europa che non può lasciarci indifferenti: da un lato c'è la Russia che ha attaccato una Nazione sovrana e che ha mietuto moltissime vittime civili nelle scuole, nelle abitazioni, negli ospedali e nelle strade. Dall'altro c'è l'Ucraina che, a qualsiasi costo, ha deciso di resistere nonostante il grande sacrificio umano che ciò comporta. La finalità dell'iniziativa è quella di raccontare la guerra in corso in Ucraina, attraverso la testimonianza di chi il conflitto lo ha osservato sul campo in modo da approfondire i vari aspetti in maniera equilibrata e aderente alla realtà. Grazie anche all'importante contributo di Gian Micalessin che ha seguito il conflitto dal fronte russo, potremo avere un quadro completo in una tipologia di analisi totalmente inedita con notizie, filmati, racconti e testimonianze uniche ed esclusive.