Resinovich, a Chi l'ha visto il video del ritrovamento del cadavere: "Nessun odore, come mai?"

TRIESTE - Due anni fa Liliana Resinovich si allontanava dalla sua casa di via Verrocchio e spariva nel nulla per 21 giorni, fino al 5 gennaio 2022 data in cui viene ritrovata cadavere all'interno del parco dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni. Se da un lato l'attesa per la super perizia della dottoressa Cristina Cattaneo è alta (non ultima poi la notizia della possibile riesumazione, diffusa durante la trasmissione Quarto grado nelle scorse settimane), dall'altro nella serata di ieri 13 dicembre Chi l'ha visto ha mandato in onda un documento inedito con le immagini degli attimi immediatamente successivi al ritrovamento del corpo.

Il personale di polizia (presente la Squadra mobile e la Scientifica, oltre al pubblico ministero Maddalena Chergia, vigili del fuoco e il medico legale Fulvio Costantinides) ripete più volte che non c'è "nessun odore, ma come mai?". Al di là della presenza dell'orologio rosa (gli investigatori avranno scansionato le immagini sul web più volte prima del ritrovamento) e del ciuffo di capelli di colore diverso, la trasmissione condotta da Federica Sciarelli si è concentrata anche sulle reazioni da parte dei famigliari (il fratello Sergio e la cugina Silvia), ma anche del marito Sebastiano. "E' stato fatto tutto male" dice Sergio Resinovich commentando il video. Durante la trasmissione Sebastiano Visintin afferma questo: "Ben venga la riesumazione, ma scusa Liliana per quello che ti fanno, spero quanto prima di riuscire a fare quello che tu desideravi, ovvero la cremazione".