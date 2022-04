Caso Resinovich: il dna sullo spago non è di Sebastiano, né di Claudio, né del vicino di casa

La debole traccia del Dna trovata sullo spago intorno ai sacchetti che avvolgevano la testa di Liliana Resinovich non appartiene né al marito Sebastiano Visintin, né all'amico Claudio Sterpin e nemmeno al vicino di casa, l'ex carabiniere Salvatore Nasti, nessuno dei quali è attualmente sul registro degli indagati. Lo riporta il Corriere, riportando il risultato dell'analisi delle tracce biologiche sul cordino, intorno al quale erano stati trovati residui del Dna di Liliana, oltre a quello, incompleto, di un maschio. Nonostante il materiale biologico fosse danneggiato, la scientifica ha comunque potuto escludere le tre figure maschili che gravitavano intorno alla vita della 63enne, dispersa lo scorso 14 dicembre e ritrovata cadavere il 5 gennaio successivo nel boschetto dell'ex Opp a San Giovanni.

Secondo le fonti del Corriere gli inquirenti riterrebbero "difficile ma non impossibile" la pista del suicidio, visto che i sacchi neri in cui era stata trovata avvolta la donna, uno infilato dalla testa e l'altro dai piedi, non erano chiusi. Resta tuttavia l'interrogativo sul perché non siano state trovate tracce di insetti o altri animali sui sacchi e sul corpo, come sarebbe probabilmente accaduto se il cadavere si fosse trovato nel boschetto dal giorno della morte.