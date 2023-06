Caso Resinovich: parti in aula, presidio della famiglia fuori dal tribunale

TRIESTE - Le parti sono entrate in aula. Oggi è il giorno in cui dovrebbe arrivare la decisione sul caso di Liliana Resinovich, la sessantatreenne scomparsa il 14 dicembre 2021 e ritrovata cadavere il 5 gennaio del 2022 all'interno del parco dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni, a Trieste. Fuori dal tribunale qualche decina di persone, tra famigliari e conoscenti, oltre ai giornalisti. C'è grande attesa per la decisione del gip Luigi Dainotti. In aula l'avvocato di Sebastiano Visintin, Paolo Bevilacqua, l'avvocato Nicodemo Gentile dell'associazione Penelope e la legale Federica Obizzi. La notizia è in aggiornamento.