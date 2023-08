Caso Resinovich: l'indagine va avanti, ma dalle carte spuntano nuovi dubbi

TRIESTE - Dopo la decisione da parte del Gip Luigi Dainotti di respingere la richiesta di archiviazione avanzata dalla procura di Trieste, le indagini sul caso della morte di Liliana Resinovich stanno andando avanti. Venticinque i punti su cui far luce, come disposto dal giudice, e sui quali tentare di trovare nuovi elementi utili alla soluzione di uno dei gialli italiani. Una delle novità è che si indaga anche per omicidio. I mesi passano e, da investigatori e inquirenti non giungono, pubblicamente, segnali di svolta. Segno che la Squadra mobile della questura giuliana sta lavorando e che lo sforzo messo in campo per individuare eventuali responsabili della morte – ove anche fosse confermata la tesi del suicidio – è massimo.

Alcuni elementi, forse, non sono stati inseriti nell'indagine?

Ma alcuni passaggi dell’indagine – forse anche questo intendeva il giudice Dainotti, accogliendo di fatto quasi tutte le richieste di opposizione all’archiviazione, formulate dai legali del fratello Sergio, del marito Sebastiano Visintin e della nipote Veronica – rimangono fonte di perplessità. Perché a leggere le oltre 2600 pagine da cui è composto il faldone, dei dubbi potrebbero essere avanzati. Tuttavia, sarebbero diversi gli elementi analizzati ma, successivamente, non inseriti nel fascicolo. Abbiamo letto le "carte" dell’inchiesta e abbiamo provato a stilare una lista di ciò che (senza voler sostituirci agli investigatori, ma solo per amor di verità) rimane tutt’ora poco chiaro.

Il lavoro sulle telecamere: il dubbio sulla linea 12

Quando Liliana si allontana da casa – questo secondo le immagini di videosorveglianza della scuola di polizia di via Damiano Chiesa e degli autobus che transitano in piazzale Gioberti la mattina del 14 dicembre 2021 – lo fa seguendo via San Cilino e giungendo nella piazza del rione di San Giovanni. Nel fascicolo (a pagina 53) si legge che la richiesta delle telecamere dei mezzi del trasporto pubblico viene fatta per le linee 6, 9, 10, 17, 17/ e 51 (foto di copertina). Le prime due sono linee che hanno il capolinea in piazzale Gioberti, la linea 10 è quella che Liliana avrebbe potuto prendere per giungere a casa di Claudio Sterpin, mentre le ultime tre transitano davanti all’ingresso nord del parco dell’ex ospedale psichiatrico, luogo dove la sessantatreenne verrà ritrovata cadavere, dentro a due sacchi della spazzatura, il 5 gennaio 2022. L'autobus che la inquadra è la vettura 1927, della linea 6.

Lei passa molto vicino alla linea 12

Nell’immagine conservata nel faldone che ritrae Liliana in piazzale Gioberti (in maniera molto poco chiara, ma pubblicata da Chi l'ha visto durante la prima fase dell'indagine), si nota la Resinovich provenire da una traiettoria che passa non distante dalla linea 12, quella che collega il parco di San Giovanni alla zona di San Pelagio. Per quale motivo nell’indagine non c’è traccia delle telecamere di quella linea, che avrebbe in effetti potuto riprendere la donna triestina da molto più vicino ed, eventualmente, fornire agli investigatori maggiori elementi? E se è stata richiesta, per quale motivo non compare nella lista trascritta e inserita nel faldone?

Le telecamere della finanza, ma sono del giorno dopo

Quando invece c'è da tirare fuori le immagini di vicolo dei Roveri (in occasione della testimonianza della sanitaria che asseriva di aver notato un uomo portare sulle spalle un sacco nero di grandi dimensioni, che poi la Mobile dirà essere figura compatibile con Fulvio Covalero, la sera del 4 gennaio), siccome in quella zona non ci sono, si richiedono quelle del muro perimetrale del Comando provinciale della guardia di finanza di via Giulia: questo edificio è a circa mezzo chilometro di distanza dal luogo della testimonianza e le immagini sono quelle delle prime ore del 5 gennaio in quanto, citiamo, "la traccia antecedente era stata già cancellata per superamento del limite temporale".

Solo dal 31 dicembre al 5 gennaio, quando Sterpin va in ex opp

Nel faldone si legge poi che le immagini della linea 12 vengono prese in esame solo per il periodo che va dal 31 dicembre al 5 gennaio. E neanche in questo caso restituiscono elementi utili all’indagine. Di Liliana esistono le immagini della scuola di polizia, di un autobus e quelle che il marito Sebastiano pubblica quasi ogni giorno, ricordando gli anni di matrimonio trascorsi assieme. Potrebbero essercene altre, eventualmente utili nell’analisi non solo degli spostamenti della Resinvoch, ma anche in relazione al profilo personologico tutto da tracciare, tanto caro all’avvocato Nicodemo Gentile e ai collaboratori?

Parlano tutti, tranne la povera Liliana

Studiando il faldone emergono alcuni dati sulle spese che la sessantatreenne aveva fatto in vita, utilizzando una cosiddetta postepay, e i dati del conto corrente. È il 2017 e al Casinò Astraea di Lipica (subito oltre il confine di Basovizza, sul Carso) viene effettuato un pagamento di 500 euro. La data in questione è troppo in là negli anni, ma i costanti prelievi che Liliana faceva anche negli anni a venire (i più comuni sono pari a 400 euro, uno è anche di 1000 euro, effettuato all’interno del Centro commerciale Montedoro) lasciano spazio ad alcune domande: sono forse collegati con quella “strisciata” slovena, oppure non c’entrano niente? È una domanda che, pur nel massimo rispetto, si ritiene importante, vista l’eventuale possibilità di ulteriori elementi utili a tracciare una personalità (quella di Liliana) rimasta significativamente indecifrabile, per quasi tutti i soggetti ascoltati dagli investigatori, amici, conoscenti e famigliari compresi. L'unica persona che potrebbe raccontare la verità (Liliana), non può raccontare niente di sé, mentre gli altri pensano di poterlo fare.

La "buona fede" e il "circo mediatico"

Da quello che il procuratore Antonio De Nicolo ha definito il “circo mediatico” non si salva quasi niente dal punto di vista qualitativo, tranne alcune mail e messaggi che potrebbero destare un certo interesse, forse anche investigativo. È il caso di una relazione su alcune sostanze che “svaniscono” in un arco molto breve di tempo e che una donna invia, il 3 novembre 2022, proprio al capo della procura giuliana. De Nicolo la gira alla pubblico ministero, ma nel faldone poi, di un eventuale approfondimento sul tema, non sembra esservi traccia. Sono in effetti molte le persone che si sono sentite in dovere di avanzare tesi, inviare mail e molto altro agli inquirenti, ma quasi sempre, nonostante la loro “buona fede” (come scrive il procuratore), sono totalmente inutili al prosieguo delle indagini. L'11 aprile 2022 una tale M.C.V. invia al centro messaggi della Rai, il seguente testo: “Credo di sapere chi ha ucciso Liliana, ma non so a chi dirlo. Grazie, se potete contattarmi. Scrivo da Firenze”. Nel faldone, oltre al messaggio, non sembra esserci nient’altro. Oppure come nel caso del biglietto, ritrovato nel settembre 2022 da un addetto delle poste, all’interno della cassetta posizionata dinnanzi agli uffici di viale Sanzio. Anche in tale occasione ci sono tesi che contrastano con l’ipotesi suicidaria e che puntano il dito, ma dalle telecamere, anche in quel caso, non salta fuori alcun elemento utile.

Gli amici della Bosnia?

E “gli amici in Bosnia da cui sono andati in qualche occasione” e che a Liliana non piacevano? Si è cercato di capire chi fossero, oppure si è ritenuto di non seguire quella pista? E l’hotel Grahor di Sezana (in Slovenia), che spunta nelle ricerche (fatta su booking.com, non esattamente un posto dove cercare un luogo per andare in sauna) della Resinovich il giorno precedente alla scomparsa? Vicino compare anche la dicitura “secure”, che a volte emerge in occasione di pagamenti o prenotazioni. Ma nel fascicolo non sembra esserci nulla che lasci presagire ad un collegamento concreto con i giorni a venire (solo Sterpin aveva riferito che in occasione del loro quarantennale “anniversario” avevano progettato un soggiorno da qualche parte).

Iscrizione "con urgenza"

Infine, c’è la parte documentale della prefettura. Salta fuori che il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse sarebbe stato attivato il 14 dicembre (un martedì sera, dopo la denuncia sporta in questura la sera tardi da Sebastiano), ma è possibile che venga attivata una sorta di emergenza per quello che era stato definito un “allontanamento volontario” nell’immediatezza della denuncia? L’iscrizione dell’ipotesi di reato è da fare “con urgenza” (scrive De Nicolo). Viene timbrata il 16, protocollata il 17 ed infine iscritta il 21 dicembre. La procura e la Squadra mobile, dopo l’ordine dato dal gip, sono al lavoro in questa seconda fase d'indagine. E molti dei dubbi avanzati in questo articolo dopo la lettura dei documenti, probabilmente, potrebbero esser già stati chiariti. [continua]