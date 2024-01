Resinovich: la cugina nomina consulente anatomopatologo

TRIESTE - La cugina di Liliana Resinovich, Silvia Radin, ha incaricato un legale per farsi assistere in quanto persona danneggiata da reato. Ha nominato inoltre un consulente in vista della riesumazione di Liliana, che avverrà domani, 26 gennaio. Come riporta Ansa, i due professaionisti sono l'avvocato Antonio Cozza e il professor Mauro Bacci, famoso anatomopatologo ed ex direttore Medicina legale di Perugia. In passato Bacci si è occupato anche dell'omicidio di Meredith Kercher.