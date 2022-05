Liliana, il messaggio a Sterpin il giorno prima della scomparsa: "A domani, amore mio"

"In relax pensando a domani, AM". Le ultime parole, in codice, stanno per "amore mio", un messaggio spedito da Liliana Resinovich a Claudio Sterpin il giorno prima della scomparsa. Era il 13 dicembre, Lilly era probabilmente in sauna insieme al marito Sebastiano e si stava rilassando pensando all'appuntamento del giorno dopo. Parole che contrastano con l'ipotesi del suicidio, così come altri elementi emersi nei giorni scorsi. Tra questi, le ricerche della donna sul cellulare, recentemente analizzato dagli investigatori: la Resinovich aveva infatti cercato "come divorziare" e "appartamento da 40 metri quadri", nulla riguardo a un metodo per togliersi la vita. Nell'ultima puntata di "Chi l'ha visto?" il fratello Sergio aveva chiesto di poter visionare gli ultimi fotogrammi di Liliana, ripresi dalle telecamere nella zona di San Giovanni, elemento determinante per capire i movimenti della donna il giorno della sua scomparsa. Finora, stando a quanto dichiarato da Sergio Resinovich, nessun parente sarebbe stato chiamato a riconoscere quelle immagini.