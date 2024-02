Caso Resinovich: c'è la data della riesumazione, sarà il 13 febbraio

TRIESTE - La riesumazione del cadavere di Liliana Resinovich, la sessantatreenne trovata morta all'interno di due sacchi nel parco dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni a Trieste verrà effettuata martedì 13 febbraio. L'operazione verrà gestita dalla ditta incaricata a partire dalle 9. Dopo la riesumazione, il cadavere partirà alla volta dell'Istituto di medicina legale di Milano dove verrà sottoposto ad una nuova autopsia a cura della dottoressa Cristina Cattaneo. La notizia è stata notificata alle parti coinvolte nel caso che ormai da oltre due anni ha assunto una clamorosa rilevanza mediatica. Liliana Resinovich era sparita dalla sua abitazione di via Verrocchio il 14 dicembre 2021. Il marito Sebastiano aveva denunciato la sua scomparsa nella tarda serata dello stesso giorno. Il corpo della sessantatreenne era stato ritrovato oltre 20 giorni dopo, il 5 gennaio 2022, in una zona boschiva del parco dell'ex ospedale psichiatrico. Sul caso rimane aperto un fascicolo d'indagine (titolare la pubblico ministero Maddalena Chergia) per omicidio.