Riesumazione salma di Liliana Resinovich, il marito: "Spero si arrivi alla verità"

TRIESTE - "Spero che tutto questo possa servire alla dottoressa Cattaneo per dare delle risposte utili al fine di conoscere la verità sulla morte di mia moglie". Le parole sono quelle di Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich, raggiunto telefonicamente dopo l'ufficializzazione da parte degli inquirenti della decisione di riesumare la salma della sessantreenne trovata cadavere il 5 gennaio di due anni fa, all'interno dell'ex ospedale psichiatrico di Trieste. "Mi aspetto soprattutto che, - ha aggiunto Sebastiano - una volta finito il lavoro su Liliana, di avere il nulla osta dalla procura per cremare Liliana e spargere le sue ceneri in mare, come era sua volontà".

Le parole dell'associazione Penelope

Così invece Nicodemo Gentile, avvocato di Sergio Resinovich, fratello di Liliana. "E' una richiesta estremamente dolorosa, ma è altrettanto doloroso non avere la verità, per cui riteniamo giusto procedere in questa direzione". L'associazione Penelope aveva fin da subito avanzato l'istanza di riesumazione del cadavere. "La medicina legale era un risultato che non era stato condiviso e siamo soddisfatti che sia stata pienamente accolta la nostra istanza presentata già prima della richiesta di archiviazione del caso". Gentile si dice dispiaciuto "che la decisione arrivi solo adesso. Speriamo, infatti, che ci siano delle possibilità di ottenere dei dati. Noi non abbiamo mai voluto scegliere i reati, né tantomeno i presunti autori degli stessi. Vogliamo capire quando Liliana è morta, il perché, fare luce sulle lesioni e capire se c'è stato un raffreddamento del cadavere, tutte operazioni che finora non sono state fatte".

La redazione ha tentato di mettersi in contatto con Claudio Sterpin e con il fratello Sergio Resinovich, senza fortuna.