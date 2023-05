Caso Resinovich, il cinque giugno si decide: organizzato il sit in davanti al Tribunale

TRIESTE - Lunedì 5 giugno il Gip del Tribunale di Trieste deciderà sulla richiesta di archiviazione del caso Resinovich. Lo annuncia il fratello di Liliana, Sergio, in un post pubblico su Facebook, annunciando che "familiari, amici e conoscenti saranno presenti davanti al Tribunale alle ore 8.30 per portare con la loro silenziosa testimonianza la volontà e il desiderio che venga resa verità e giustizia per Lilly". La sentenza decreterà se la morte di Liliana verrà archiviata come suicidio o se le indagini dovranno proseguire, come richiesto dai familiari della donna.