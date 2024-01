"Sono sicuro che mia sorella è morta quella mattina"

TRIESTE - Sergio Resinovich è convinto che sua sorella Liliana sia morta la mattina del 14 dicembre 2021. E' quanto ha riferito, nel primo pomeriggio di oggi, durante la trasmissione di Rai 2 Ore 14. Il fratello della sessantatreenne si dice "sicuro che qualcuno abbia causato la morte di Liliana". Durante il collegamento sono stati affrontanti diversi punti della vicenda che, dopo due anni dal ritrovamento del cadavere, avvenuto all'interno del parco dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni, non ha ancora un indagato, né risolto il caso. Sergio ha parlato poi di "bugie che non hanno riscontro" e del fatto che, secondo lui e in relazione al rapporto di Liliana con Claudio Sterpin, il marito Sebastiano "sapeva tutto da molto tempo".