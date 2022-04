"Liliana potrebbe aver camminato fino al luogo del ritrovamento": i risultati delle ultime analisi

E' stata depositata ieri la consulenza botanica sui residui vegetali presenti nelle suole delle scarpe indossate da Liliana Resi?novich al momento del ritrovamento del corpo. La Procura diffonde un comunicato che cita le conclusioni peritali:

I reperti analizzati sembrano indicare un probabile legame con la vegetazione e suolo del ritrovamento e delle vie di accesso ad esso. Sembra plausibile che il materiale aderente alle scarpe, in particolare quello della scarpa destra, sia stailo raccolto dalla Resinovich Liliana sul lastricato pedonale che costeggia l'ultimo tratto di via Weiss prima dell'imbocco al sito di ritrovamento.

Dirimente la presenza di una samara di acero aderente alla parte anteriore della suola, che per aderire deve essere stata calpestata su una superficie rigida, come ad esempio quella della pietra del camminamento a fianco di via Weiss. Cosi? vale per altri frammenti dei reperti, come l'ala del frutlo di tiglio. Nel periodo del ritrovamento, in corrispondenza di giorni di maltempo e ventosi, questo tipo di materiale vegetale si accumula comunemente sulla strada e sul camminamento prospiciente, ed e? stato rilevato anche durante i sopralluoghi effettuati in febbraio ed aprile. Anche la foglia di edera rinvenuta nel reperto e? compatibile con l'abbondanza di edera presente in sito, specie della quale sembra essere presente anche un abbozzo di frutto incastrato nella suola della scarpa sinistra, anche se poco riconoscibile.

Il materiale raccolto dalle scarpe sembra quindi indicare ragionevolmente un calpestamento del suolo di Resinovich Liliana del sito e delle vie di accesso allo stesso. Elementi di incertezza sono legati al cattivo stato di conservazione di alcuni frammenti vegetali, che tolti dalla scarpa sono stati messi in una provetta umida e non hanno mantenuto la forma originale. Ulteriore conferma potrebbe essere ricercata con I`utilizzo di tecniche molecolari (Dna vegetale) per stabilire con maggior confidenza l'attribuzione alle specie presenti in loco. Per completezza si aggiunge che le specie rinvenute nel boschetto e quindi sulle scarpe del cadavere sono compatibili con altri siti presenti nel comprensorio di San Giovanni ma anche con altri siti urbani di Trieste. Tuttavia, Ia combinazione dei frammenti vegetali e di suolo ritrovati costituiscono un elemento di unicita? che suggerisce la conclusione che Resinovich Liliana possa aver percorso i tratti della via di accesso al sito in cui e? siato ritrovato il corpo privo di vita.

"Come noto - spiega la nota della Procura -, sono tuttora in corso ulteriori attivita? d'indagine, al cui complessivo esito questo Ufficio formulera? le proprie determinazioni conclusive".