Cerca di colpire i poliziotti, 26enne triestino arrestato per resistenza a pubblico ufficiale

Il 31 ottobre la Polizia di Stato di Trieste ha arrestato per resistenza a pubblico ufficiale un 26enne triestino. Intervenuti più volte per dissidi familiari nel corso del pomeriggio, l'uomo ha cercato di colpire gli operatori della Squadra Volante della Questura e ha mantenuto un comportamento aggressivo. Accompagnato in Questura, dopo gli accertamenti e le formalità di rito, è stato associato presso la locale Casa circondariale a disposizione della Procura della Repubblica.