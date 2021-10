Lite in via Conti, la Volante interviene e denuncia un 66enne per resistenza

Operatori della Squadra Volante hanno denunciato per resistenza a pubblico ufficiale un cittadino di origini baresi nato nel 1955. L'episodio è avvenuto nella serata di ieri 11 ottobre. Già noto alle forze dell’ordine, l'uomo ha assunto un atteggiamento ostile e scontroso nei confronti degli operatori di una Volante intervenuti in via Conti per una lite in strada. Ricostruito l’episodio, l’uomo è stato deferito in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica.