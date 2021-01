Resta dalla compagna fino a tardi e torna durante il coprifuoco

Tira tardi dalla fidanzata e si dimentica del coprifuoco, oltre al fatto di avere la patente scaduta. È successo nel pieno della notte alle 2 di questo ultimo giorno dell'anno quando una pattuglia del Radiomobile di Aurisina a Opicina ha incrociato e controllato un'auto. Il conducente si è giustificato che il tempo gli era volato a casa della sua fidanzata e che la mamma scoperti ancora insieme non gli ha permesso di restare a dormire da loro. A richiesta dei militari di esibire la patente e i documenti di guida, cercava altre scuse. Pertanto i Carabinieri del Radiomobile verificavano che la patente gli era scaduta dal 2013. Per l'uomo doppia sanzione per guida con patente scaduta e quella per violazione della normativa anti Covid 19.