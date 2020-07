"Restituite la piscina Acquamarina alla città", nasce la petizione online

Restituire alla città la piscina Acquamarina. E' questo l'obiettivo e la richiesta della raccolta firme avviata sulla piattaforma change.org. Una struttura frequentata da migliaia di utenti, "un bene "essenziale" per la comunità locale". L'Acquamarina, si legge nel testo della petizione, "ospitava attività sanitarie in acqua, fisiocure, corsi di acquaticità e per donne in gravidanza, attività per ragazzi e ragazze con disabilità anche temporanee, recupero fisico ed atletico per atleti reduci da infortuni. Tutto ciò l'ha fatta diventare nel tempo un vero e proprio punto di riferimento cittadino, grazie soprattutto ai particolari benefici effetti dell'acqua di mare riscaldata usata nella sua vasca. Ma è stata anche punto di aggregazione per soggetti fragili, persone con disabilità, anziani bisognosi di cure". Trieste chiede quindi al sindaco e al Comune di Trieste, il ripristino di "uno spazio "sociale" che coniughi salute e benessere, attività fisica e socialità". In questi giorni sono presenti in città anche diversi banchetti per la raccolta firme.

