Al via il "maxi restyling" da 1,4 milioni delle vie Forlanini e Marchesetti

“Con un investimento di 1,4 milioni di euro il Comune di Trieste sta realizzando un importante intervento di manutenzione, miglioramento di due importanti arterie cittadine come le vie Forlanini e de Marchesetti, confermando anche così la massima attenzione per la tutela della sicurezza di pedoni e automobilisti”. Lo ha ribadito l’assessore comunale ai Lavori pubblici Elisa Lodi intervenendo oggi (lunedì 16 novembre) in via Forlanini dove, con un investimento di 700 mila euro, si sta portando a temine un rilevante intervento che consentirà di riqualificare e migliorare la viabilità e la sicurezza della zona, mentre analoghi lavori sono stati avviati anche sulla via de Marchesetti.

Nuova carreggiata e nuovi marciapiedi

Assieme al direttore del Servizio Strade e Verde pubblico Andrea de Walderstein e al direttore dei lavori Luca Folin, l’assessore Lodi ha fatto il punto sulle opere stradali in corso di ultimazione e che hanno visto la realizzazione di una nuova carreggiata, nuovi marciapiedi e specifici attraversamenti pedonali protetti che consentiranno di migliorare fruibilità e sicurezza sulla via. Interventi analoghi, sempre nell’ambito del “bando periferie”, sono stati avviati anche lungo la via Marchesetti, con lavori di manutenzione straordinaria e risanamento in profondità della carreggiata o di singole corsie anche a tratti, per provvedere anche alla pavimentazione dei marciapiedi e predisponendo le opere edili per l’interramento delle linee di illuminazione pubblica. Saranno inoltre anche qui realizzati attraversamenti pedonali protetti con la creazione di un'isola centrale e lo sfalsamento degli attraversamenti delle singole corsie.

Asfaltature a Roiano e viale Miramare

Sempre per quanto riguarda le opere stradali, l’assessore Lodi ha confermato ancora che un altro intervento rilevante di asfaltature sta partendo a Roiano e in viale Miramare, mentre per un valore di 500 mila euro sono previsti e stanno andando in gara altri due lotti che consentiranno ulteriori interventi “a macchia di leopardo” alla rete viaria del centro e delle periferie (riguardando ad esempio via Battisti-Rive, tratto alto di strada del Friuli, vie Barbariga e Udine e in zona San Vito).

Gli interventi stradali lungo le vie Forlanini e Marchesetti sono lavori rilevanti per la zona di Rozzol-Melara e si completano con le opere già concluse sulla stessa rotatoria di via Marchesetti e ancora nella zona di Longera, con il nuovo parcheggio e il tratto pedonale di collegamento a Cattinara. Va ricordato ancora che sempre con il Bando periferie altre opere sono state portate a termine all’interno di Villa Revoltella e nell’antistante nuovo piazzale all’ingresso della Villa, mentre altri interventi riguarderanno la casa di riposo Bartoli e la scuola all’interno del complesso di Rozzol.