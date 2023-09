Spuntano di nuovo le riammissioni con la Slovenia: "Chiederemo conto al Viminale"

TRIESTE - "Abbiamo chiesto delucidazioni sia alla polizia di frontiera che al prefetto e ci hanno confermato che diverse riammissioni sono state fatte nell'ultimo periodo. Noi abbiamo quindi segnalato che si tratta di una procedura illegale e che rappresenta una grave violazione di cui chiederemo conto anche al Viminale, viste le sentenze che hanno condannato una pratica barbara ed inaccetabile". Matteo Orfini e Riccardo Magi, parlamentari del Partito democratico e di +Europa oggi a Trieste per la conclusione della due giorni di visita delle zone più coinvolte dagli arrivi di richiedenti asilo in regione, hanno fatto il punto anche su ciò che il mondo dell'accoglienza indica come "respingimenti".

"Notifica e foglio notizie: modi poco chiari di informare le persone"

Secondo quanto si apprende, nelle ultime settimane sarebbero state diverse le riammissioni effettuate verso la Slovenia, ma comunque "fatte meno di quante richieste". Il governo di Lubiana, per Magi e Orfini, "non le accetta più e, nonostante da parte dell'esecutivo Meloni ci sia l'intenzione di andare a riprenderle, la procedura è barbara ed illegale". I due punti critici sarebbero tanto "l'atto di notifica, visto che il tutto non può avvenire per vie brevi, prendendo e spostando una persona da uno stato all'altro", quanto cosiddetto foglio notizie, un documento compilato con le informazioni personali in merito all'ingresso sul territorio. "Nel momento in cui una persona dice che è venuta in Italia per migliorare le sue condizioni economiche - hanno concluso i due parlamentari - non è che non sta chiedendo protezione. E' un modo, quest'ultimo, molto poco chiaro di informare i richiedenti asilo".