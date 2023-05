Lubiana alza il muro sulle riammissioni, rifiutate otto pratiche su dieci: è flop

TRIESTE - "Uno dei primi atti del suo governo è stato ripristinare le procedure di riammissione degli immigrati irregolari". Con queste parole la neodeputata di Fratelli d'Italia Nicole Matteoni salutava la reintroduzione delle riammissioni informali tra Italia e Slovenia annunciata dall'esecutivo nazionale solo qualche mese fa. Tuttavia, l'inchiesta portata avanti da Altraeconomia grazie ai dati diffusi dal Viminale e confermati dalla Prefettura di Trieste sostiene che, per i mesi in questione, quella delle riammissioni informali è un'operazione "flop". Il motivo sta nella mancata accettazione da parte di Lubiana della maggior parte dei casi proposti dal Belpaese. "Tra dicembre 2022 e metà marzo - scrive Altraeconomia - sono state rifiutate ben 167 sulle 190 tentate dalle autorità di frontiera italiane".

Oltre 600 espulsioni

Secondo il quotidiano online il rifiuto, in parte imputabile al cambio di governo in Slovenia, in parte ad altri fattori, avrebbe fatto propendere il governo per le espulsioni. E' proprio la prefettura giuliana a dare i dati ad Altraeconomia. Si parla, nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio, di complessivi 617 provvedimenti. Di questi, ben 453 persone sono di nazionalità afghana. "Un numero impressionante" sottolinea Altraeconomia. Un ulteriore elemento di politica internazionale che "gioca" a sfavore di ciò che il mondo dell'accoglienza definisce "respingimenti", oltre che "pratiche illegali", è stato l'entrata nell'area Schengen della Croazia.

I dati su rintracci e passeur

Di fatto, l'ingresso di Zagabria ha "ammorbidito" la posizione slovena, non più particolarmente interessata a gestire il tratto di rotta balcanica. Ne è prova, tra le altre cose, l'assenza di precisi report nei comunicati stampa della polizia sul numero di migranti rintracciati in territorio sloveno, alle spalle di Trieste. Fino a qualche tempo fa, infatti, i dati sui rintracci erano molto più frequenti, come pure le notizie legate ad arresti di passeur. Sul caso è intervenuto anche il presidente dell'Istituto Consorzio di Solidarietà, Gianfranco Schiavone. "La frontiera italo-slovena si conferma un luogo dove la legge non esiste e dove la spinta alla violazione delle normative interne ed internazionali non tende a spegnersi". Secondo Schiavone "quelle tentate da parte italiana sono tutte illegittime perché rivolte a persone con in chiaro bisogno di protezione e che hanno diritto a chiedere asilo come anche la Slovenia l'ha ricordato al nostro governo".

"Nessuno informa le persone sui loro diritti"

Sui provvedimenti di allontanamento emanati dalla prefettura di Trieste, il numero uno di Ics li definisce una "forzatura clamorosa, perché applicata, come nel caso degli afghani, a una delle nazionalità dove è più evidente il diritto alla protezione. É ben chiaro come tali provvedimenti non possono essere eseguiti - ha concluso - ma soprattutto non possono essere emessi. Lo dice il nostro ordinamento che prevede come, un provvedimento di espulsione verso un paese dove lo straniero può subire persecuzione o violenza estrema (come nel caso dell'Afghanistan), non sia ammesso "in nessun caso". Immagino che la prefettura sosterrà la tesi che non avevano chiesto protezione in Italia, ma, ciò non è una motivazione giuridicamente sostenibile e semmai rinvia ad un problema di fondo, ovvero che le persone alla frontiera italiana non ricevono informazioni sui loro diritti e sull'assistenza necessaria".