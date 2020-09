Da lunedì riaprono le palestre comunali

Da lunedì 7 settembre riaprono le palestre del Comune. Ripartono quindi, con un protocollo Covid deciso dal Comune in collaborazione con il Dipartimento della prevenzione della Regione, le quattro palestre dello Stadio Rocco, la palestra di largo Niccolini, la palestra Cobolli di via Della Valle. Lo ha annunciato in un video l'assessore Lorenzo Giorgi. Verso la riapertura anche le palestre scolastiche di proprietà del Comune. "Stiamo verificando gli orari disponibili con i dirigenti scolastici - ha dichiarato Giorgi - in quanto con la riapertura delle scuole le palestre verranno utilizzate non solo per lo sport". Riapre a tutti anche Palachiarbola con orari dalle 8 alle 23, la cui sanificazione sarà a carico del Comune di Trieste.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.