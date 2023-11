Riapre il Pedocin dopo i danni delle mareggiate

TRIESTE - L’Assessorato alle Politiche del Patrimonio Immobiliare del Comune di Trieste informa che domani, giovedì 30 novembre, secondo il consueto orario, verrà riaperto al pubblico il bagno alla Lanterna, cosiddetto Pedocin, dopo il ripristino e la messa in sicurezza dello stabilimento, in particolare per quanto riguarda la sistemazione della ghiaia e dei danni dovuti alle mareggiate delle scorse settimane.