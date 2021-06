Rinasce dopo due anni il "bagno militare": aprirà anche la sera ad aziende e ordini convenzionati

Riaprirà il 9 giugno dopo due anni di inattività il bagno del circolo militare in viale Miramare, dopo un importante lavoro di riqualificazione a cura dell’azienda Allegroitalia, vincitrice del bando, e, in parte, dell’Esercito.

L’apertura serale

La novità di quest’anno è che lo stabilimento aprirà anche la sera non solo ai soci del circolo e ai membri dell’Esercito (più o meno un migliaio di persone a Trieste), ma anche ad aziende convenzionate e agli ordini professionali (avvocati, notai ecc), sempre previa sottoscrizione della convenzione. Il lido è dotato all’incirca di 250 posti e nella fascia oraria diurna continuerà ad essere accessibile solo a soci e militari.

Il rinnovamento

Tra le migliorie approntate, il rifacimento delle pavimentazioni in legno e delle coperture oltre a nuovi lettini e ombrelloni. Il rinnovamento coinvolge anche i social e da qualche giorno c'è anche un nuovo profilo Instagram (@Miramare_solarium).

Allegroitalia

Allegroitalia è una catena di alberghi con 12 strutture in giro per l’Italia, (Toscana, Puglia, Sardegna e altre regioni) e gestisce altri quattro lidi turistici convenzionati con l’Esercito. “È un piacere lavorare a Trieste - dichiara Piergiorgio Mangianardi di Allegroitalia – ho conseguito il master al Mib, quindi sono legatissimo a questa città, anche per le sue bellezze e le sue enormi potenzialità”.