Riapre dopo 18 giorni la galleria di Muggia

Riapre, dopo i lavori in seguito alla caduta di alcuni calcinacci, la galleria di Muggia. L'annuncio è stato stamattina poco prima delle 7 del mattino dal sindaco Polidori: "L’apertura è stata ribassata di 30 centimetri ma gli autobus passano tranquillamente. Ora il traffico, per quanto riguarda il Mandracchio, torna in senso inverso".

"Aver riaperto la galleria in 18 giorni è un grande successo - continua Polidori -. Abbiamo comunque provato e sperimentato il sistema di viabilità che dovrebbe essere preso in considerazione per quanto riguarda i futuri lavori della galleria. È stata una buona prova, nonostante sia il periodo invernale e quindi con meno afflussi abbiamo visto che questa viabilità può funzionare in emergenza in vista di future chiusure".