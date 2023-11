Muggia, riapre il vicolo chiuso per droga, in arrivo le telecamere

MUGGIA - Il vicolo che qualche settimana fa don Andrea Destradi aveva deciso di chiudere a causa della presenza di alcuni giovani intenti a fare uso di sostanze stupefacenti verrà riaperto e monitorato dalla polizia locale. L'ha comunicato il sindaco della località rivierasca, Paolo Polidori, attraverso un comunicato diffuso alla stampa. "In seguito ad un accordo con don Andrea - scrive il primo cittadino muggesano - il passaggio, che è proprietà privata della parrocchia, verrà riaperto la prossima settimana". L'orario di apertura sarà dalle 8 alle 17. Un passaggio, quello di calle San Francesco, "utilissimo per i residenti di salita delle Mura, e visitato spesso anche dai turisti". Inoltre, fa sapere il Comune, si provvederà nei prossimi mesi alla sistemazione di alcune telecamere. "Ovviamente il problema dell’utilizzo di sostanze stupefacenti non viene in questo modo risolto - conclude Polidori - e pertanto le azioni in tal senso coinvolgono necessariamente, e già da tempo, i servizi sociali di Muggia. Non si può permettere che persistano zone d’ombra nella nostra cittadina, che poi rischiano di essere sottratte, come questa, alla serena fruizione dei cittadini e dei turisti".