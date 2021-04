Scuola: riaprono ricreatori e mense per 1200 bambini

Ne dà notizia l'assessore Brandi. All'inizio sembrava non fosse possibile, poi il via libera del Ministero e da giovedì 8 aprile ripartono sistemi integrativi scolastici comunali, preaccoglienza, doposcuola e mensa

Da domani, a un giorno dalle riaperture di nidi, elementari e medie in zona rossa, riapre il Sis (servizio di integrazione scolastica) all'interno dei ricreatori, che potrà essere utilizzato da 1200 bambini a Trieste. Via libera quindi ai sistemi integrativi scolastici comunali, preaccoglienza, doposcuola e mensa. Ne dà notizia l'assessore comunale all'educazione Angela Brandi, che spiega come "All'inizio sembrava non fosse possibile ma dopo un quesito alla Prefettura e alla Regione, che a loro volta hanno contattato il ministero, c'è ora una Faq sul sito del Governo che ripropone la nostra domanda". E' quindi ufficiale: le attività correlate alle scuole riprenderanno in quanto complementari con le attività scolastiche curricolari.