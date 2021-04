Interventi di "restyling" e chiusure in varie strade della città: tutte le info utili

Nell’ambito del generale piano di manutenzione e risanamento della rete stradale, il Comune di Trieste informa che sono stati avviati interventi di asfaltatura e rifacimento del manto stradale in alcune zone della città, lavori che, condizioni meteorologiche permettendo, si protrarranno complessivamente per due settimane e che saranno svolti con orario diurno. In particolare già da oggi sarà realizzata l’asfaltatura della “bretella” che collega largo Città di Santos (entrata Porto Vecchio) a largo Duca degli Abruzzi (uscita Molo IV), prevedendo la temporanea chiusura della stessa “bretella” per circa 3 giorni. Successivamente saranno messi in sicurezza alcuni tratti ammalorati lungo la corsia in discesa di via Marchesetti, tra via Gridelli e via Archi, prevedendo la temporanea istituzione di un in senso unico alternato. Dalla prossima settimana inizieranno invece i lavori in via Capodistria, per i quali si predede una durata di circa 5 giorni lavorativi.