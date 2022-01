L'operazione dei Carabinieri

Ricattò un anziano dopo una prestazione sessuale: latitante arrestata al confine

La 42enne faceva parte di un gruppo di cinque persone, arrestate nel 2020 per estorsione aggravata e sfruttamento della prostituzione in concorso. I Carabinieri di Aurisina hanno collaborato con i militari di Nicosia per l'operazione. Alla fina la donna è stata portata in carcere a Venezia