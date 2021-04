Ricatto a luci rosse dopo aver sedotto un prete: arrestato latitante 22enne 

Aveva sedotto un prete della provincia di Brescia, prima chiedendo la carità, poi spogliandosi e facendosi toccare i genitali. Ma quelle che sembravano attenzioni seduttive si sono rivelate un subdolo ricatto: il ragazzo, un 22enne rumeno, ha filmato la scena e ha iniziato a pretendere soldi in cambio del silenzio. Dopo essere sfuggito al provvedimento di custodia cautelare, un mese dopo è stato arrestato a Fernetti dalla Polizia di Stato.

I fatti

Inizialmente, per evitare la diffusione di quelle immagini ai suoi parrocchiani, i cui contatti telefonici erano stati sottratti dalla rubrica del cellulare del prete, il ragazzo ha chiesto una somma spropositata: 50mila euro. Il parroco, per comprare il suo silenzio, gli ha offerto 14mila euro. Alla successiva richiesta di denaro, però, il sacerdote si è rivolto all’Autorità Giudiziaria per raccontare tutta la vicenda.

L'arresto

E così, dopo un mese di latitanza, una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Aurisina, ha rintracciato l’autore dell’estorsione ai danni del sacerdote mentre stava entrando in Italia dal valico di Fernetti, dopo aver trascorso le festività pasquali in Romania. I militari hanno scoperto subito il passato criminale del ragazzo e lo hanno accompagnato in caserma. Lì è stato raggiunto dall’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Brescia. Il giovane è stato accompagnato presso il locale carcere al Coroneo. Ora spetterà all’Autorità Giudiziaria, che ha emesso il provvedimento restrittivo, fare definitivamente luce sulla vicenda.