Riccardi: “Da lunedì si può prenotare la terza dose per gli over 40”

“Da lunedì 22 sarà possibile prenotare la terza dose nella fascia over 40, il vero problema sono le adesioni, scontiamo un ritardo perché c’è timidezza nei confronti della terza dose e spero ci sia un’accelerazione”. Lo ha dichiarato a margine di una conferenza stampa l’assessore alla Salute Riccardo Riccardi, che ha inoltre fatto il punto sulla situazione sanitaria attuale in regione.

Riccardi ha ribadito che “la zona gialla sarà inevitabile, specialmente con i numeri di oggi” e che nel futuro l’intenzione sarà quella di “non penalizzare le persone vaccinate rispetto alle non vaccinate”.

Sul tema dei contagi dagli stati confinanti come Slovenia e Austria, il vicegovernatore si è dichiarato favorevole a un aumento di controlli e restrizioni ai confini: “Lo diciamo da gennaio 2020 e venivamo tacciati di razzismo dal Partito democratico. Purtroppo è mancata una solidarietà europea: i meccanismi di sorveglianza sanitaria sono stati molto diversi. Bisognerà prendere delle misure ma i buoi sono già scappati e ora il problema riguarda il Fvg e la Provincia autonoma di Bolzano perché c’è una maggior mobilità transfrontaliera. Inevitabilmente si sposterà come si sta già spostando in altre regioni”.