Dal 3 al 5 per cento dei vaccinati non si è presentato al richiamo

"Le persone che dal 12 al 21 giugno non si sono sottoposte al richiamo del vaccino anticovid oscillano tra il 2,8 e il 4,8 per cento. È comunque necessario recuperare gli indecisi perché è in questo modo che diventa possibile tenere sotto controllo le varianti, anch'esse analizzate dalla Regione con puntualità e accuratezza". Lo afferma il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi, commentando i dati a disposizione che tengono conto sia della differenza tra seconde dosi prenotate e somministrate sia la presenza delle varianti in Friuli Venezia Giulia.

Il dettaglio

"In particolare - chiarisce Riccardi - emerge che nell'arco dei 10 giorni compresi tra il 12 e il 21 giugno, coloro che non hanno compiuto il richiamo con la seconda dose di vaccino a base mRna sono il 2,8 per cento. Le prenotazioni ammontavano infatti a 46.403 dosi, mentre quelle effettivamente inoculate sono state 45.106. Per quanto riguarda invece l'utilizzo di Astrazeneca, la differenza, nell'arco dello stesso periodo di tempo è del 4,8 per cento: le dosi prenotate per il richiamo erano 12.652 mentre quelle somministrate risultano essere 12.044. Possiamo quindi affermare che queste differenze riscontrate sono quasi fisiologiche e che quindi la campagna vaccinale sta proseguendo senza particolari difficoltà".

La questione varianti

Sul fronte del sequenziamento compiuto dalla Regione, "il lavoro è stato molto puntuale. Dei 96 campioni analizzati, 67 hanno evidenziato la presenza di una variante. Nello specifico, 35 casi sono di tipo Alpha (inglese), 25 Delta (indiana) e 2 Gamma (brasiliana) mentre le restanti appartengono alla categoria "altro". Inoltre dei 67 casi rilevati, la maggior parte (27) provengono da contagio familiare, mentre 12 hanno a che fare con i rifugiati presenti in regione e 6 da contagi tra amici".

"Tutto ciò ci fa dire - conclude Riccardi - quanto sia fondamentale il lavoro di tracciamento che stiamo facendo, oltre a ricordare l'importanza per coloro che hanno prenotato l'inoculazione della seconda dose che si presentino all'appuntamento fissato in agenda. Solo in questo modo potremmo continuare a tenere sotto controllo la diffusione del contagio, in particolar modo quello legato alle varianti".