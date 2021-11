Ricercato dalla Polizia viene riconosciuto in un albergo: dovrà scontare oltre un anno e mezzo di carcere

Ieri mattina la Polizia di Stato ha tratto in arresto a seguito di un ordine di carcerazione per l’espiazione di una pena detentiva di un anno, sette mesi e sei giorni, emesso lo scorso 3 novembre dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Ancona, un cittadino italiano nato nel 1964 in provincia di Ascoli Piceno. È stato rintracciato in un hotel del centro città a seguito di una segnalazione di arresto nell’apposito portale della sala operativa della Questura.

Sul posto è stata inviata una Volante che lo ha identificato e, dopo i riscontri e le formalità di rito, l’uomo è stato accompagnato presso la casa circondariale di Venezia.