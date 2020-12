Sei ricercatori di Asugi tra i 100 mila Top Scientists

Sono sei i professionisti di ASUGI che compaiono nello studio che annovera i ricercatori scientifici più citati al mondo: Iris Zalaudek, direttore della Clinica Dermatologica, Francesca Larese Filon, attuale direttore presso il DAI Neuroscienze, Ortopedia, Riabilitazione e medicina del lavoro, Gianfranco Sinagra, direttore presso DAI Cardiotoracovascolare e SC cardiologia, Massimo Bovenzi, ex Direttore presso DAI Neuroscienze, Ortopedia, Riabilitazione e medicina del lavoro, Gianno Biolo, direttore SC Clinica Medica e Rocco Barazzoni, dirigente medico presso SC Clinica Medica.

L’elenco, elaborato dall’università di Standford, cita i 100 mila scienziati che hanno avuto maggior impatto scientifico per le loro ricerche. Per ogni ricercatore viene indicato il settore in cui è attivo e il ranking corrispondente, differenziato tra ranking che includono i riferimenti di autocitazioni e quell che non li includono. Lo studio pubblicato sulla rivista plos Biology si basa su dati ricavati a maggio 2020 che coinvolgono ben 7 milioni di ricercatori di università e centri ricerca di tutto il mondo in 22 campi scientifici e 176 sottocampi.