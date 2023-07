Trieste più accogliente per i ricercatori extra Ue, accordo università e questura

TRIESTE - Agevolare l'inserimento nel mondo universitario di studenti, dottorandi e studiosi provenienti da paesi al di fuori dei confini dell'Unione Europea che fanno ingresso in Italia per ragioni di studio, ricerca e didattica. E' questo il senso del protocollo d'intesa firmato questa mattina a Trieste tra la questura giuliana e l'Università degli Studi di Trieste. L'accordo di collaborazione durerà due anni e mezzo.

Prassi innovative

Le persone potranno quindi beneficiare di procedure celeri per regolarizzare la loro posizione nella provincia di Trieste e garantire un facile accesso alle informazioni necessarie al buon esito del procedimento. Il risultato sarà una più celere ed efficace integrazione sociale. “Le attività della questura si concentreranno in particolare sul rilascio e il rinnovo dei permessi di soggiorno - ha spiegato il questore, Pietro Ostuni -, anche mediante la sperimentazione e l’adozione di prassi inn ovative per consentire la riduzione dei tempi di attesa agli sportelli e della durata delle pratiche”.

Una sperimentazione già attiva

Nel dettaglio, sarà creata una casella di posta dedicata appositamente alle comunicazioni relative all’accordo e saranno organizzate nelle sedi della questura giornate dedicate alle operazioni di raccolta dati e fotosegnalamento necessarie al rilascio dei permessi di soggiorno. “Tutti gli appuntamenti con gli studenti, dottorandi e studiosi saranno presi in collaborazione con gli uffici universitari che forniranno tutte le informazioni e il supporto necessario - ha aggiunto il rettore Roberto Di Lenarda - l’accordo che firmiamo oggi formalizza una sperimentazione attiva già dal 2020 al servizio di tanti giovani in arrivo nel nostro ateneo”.