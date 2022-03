Disperso in montagna: ancora nessuna traccia del 67enne di Grado

Continuano le ricerche di Oreste Manera, 67enne di Grado, scomparso nei pressi di Taipana nel corso di un'escursione. Lo ha riportato Il goriziano, spiegando che ad aver allerato i soccorsi, intervenuti nella giornata di ieri, sono stati i residenti. L'auto, una Opel Corsa, è stata ritrovata nei pressi di un agriturismo. Al suo interno è stato rinvenuto il telefono cellulare.

Manera, ex dipendente comunale in pensione, giovedì aveva inviato a un suo caro amico. Come si evince dal video che gli aveva inviato, in quel momento si trovava in una forra in Val d'Arzino. Dopo quel messaggio, dell'uomo non si è più avuto notizie. Per la sua ricerca, è stato attivato il piano provinciale di ricerca persona, con il personale dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine che stanno perlustrando la zona.