Rubava rotaie del tram per rivenderle, quarantenne in carcere

TRIESTE - Un cittadino romeno di 40 anni è stato arrestato e condotto al carcere del Coroneo dove sconterà sei mesi di reclusione in seguito ad una condanna emessa dalla Procura di Milano per ricettazione. L'uomo, che viaggiava a bordo di un autobus di linea ed era stato denunciato dopo essere stato trovato in possesso di circa un quintale di traversine e rotaie del tram, è stato fermato dai carabinieri di Aurisina durante normali controlli di retrovalico.