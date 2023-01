Riciclaggio e impiego di denaro, raddoppiate le denunce, 30 negli ultimi cinque anni

TRIESTE – Nei cinque anni appena trascorsi, le denunce per alcuni reati tradizionalmente accettati come spia di possibili interessi mafiosi non sono un'eccezione e, in diversi casi, la loro presenza a Trieste conferma una preoccupante tendenza alla normalizzazione del fenomeno. Il fatto che il Friuli Venezia Giulia non sia più l’oasi felice di un tempo rappresenta una certezza ripetuta in ogni relazione antimafia diffusa da tutti gli ultimi governi. Ma a Trieste spicca un dato che, nonostante sia rimasto totalmente sottotraccia all’interno dell'annuale classifica del Sole 24Ore sulla qualità della vita nelle province italiane, assume una valenza particolarmente significativa nell'analisi della sicurezza cittadina. Il dato in questione riferisce del raddoppio delle denunce per riciclaggio e impiego di denaro, tra il 2021 e l'anno appena trascorso. Se nel 2021 le forze dell'ordine ne avevano registrate quattro, ecco che il 2022 ne ha portate in dote sette. Nell’interpretare i dati, c'è chi dice che tre denunce ogni centomila abitanti, anche se non va sottovalutato, non rappresenta un grande allarme.

Il giro del mondo parte da qui

Facciamo un passo indietro. Sono molti gli addetti ai lavori (giornalisti, politici, ma anche rappresentanti delle forze dell'ordine ndr) a pensare che la città viva, da anni, un momento di transizione importante. Nuove attività nel mondo della ristorazione aperte in ogni momento dell’anno, un saldo migratorio interno più alto d’Italia, una Trieste da dove Costa Crociere ha deciso di far partire il suo giro del mondo, con la Deliziosa intenta a mollar gli ormeggi sulle rive, a due passi dai palazzi delle istituzioni. Una transizione (grazie anche ad una martellante promozione turistica) iniziata molti anni fa e che, proprio nelle denunce di quei reati, trova conferma dell’interesse e della presenza di comportamenti criminali. Associazione a delinquere, associazione mafiosa, estorsioni e stupefacenti, oltre al riciclaggio già menzionato: sono questi i cinque punti dove i dati dell’ultimo lustro vanno messi a confronto, per quanto riguarda la nostra città.

I numeri sul riciclaggio

Il dato sul riciclaggio sta tornando ai livelli pre-pandemia: nel biennio 2018-2019 il numero delle denunce è rimasto stabile a nove, per poi crollare ad uno nell’anno del lockdown, risalire a quattro nel 2021 ed assestarsi a sette nel 2022. Le denunce per estorsioni portano dati peggiori. Nel 2018 sono 31, l’anno dopo 37, il primo anno dell’era CoViD scende a 26, per poi impennarsi a 48 nel 2021 e toccare le 50 nell’anno appena finito. Ogni centomila abitanti ci sono oltre 20 denunce e la città è undicesima a livello nazionale, dato che segna un lievissimo miglioramento rispetto al 2021. “Non abbiamo contezza di infiltrazioni mafiose”, questo il ritornello che si sente ripetere spesso negli ambienti istituzionali. In effetti le denunce per associazione mafiosa e delinquere portano numeri confortanti e le infiltrazioni non sembrano godere di ottima salute, anzi. Dal 2018 ad oggi compaiono solo zeri, tranne che nell’ultimo biennio e per quanto riguarda le denunce per associazione a delinquere, dove complessivamente si registrano tre denunce.

La questione droga

Ma c’è un altro dato che preoccupa gli addetti ai lavori, soprattutto chi lavora nel campo sanitario e della prevenzione. “La droga è dappertutto, ormai la cocaina è sdoganata anche tra i più giovani, non bevono neanche più”, questa la voce di chi ogni giorno combatte in prima linea e riportata anche in una denuncia shock da parte di una madre (pubblicata qui) e che ha portato, tra le altre cose, all'arresto di uno spacciatore di nazionalità pakistana, in pieno giorno nella centralissima piazza Goldoni. Ed allora cosa è successo in questi ultimi cinque anni a Trieste sul fronte degli stupefacenti? Seguendo i dati del Sole24Ore, vediamo che neanche il CoViD ha deviato il fiume di sostanze che ogni giorno scorre in città. Nel 2018 sono 173 le denunce, l’anno dopo 157, nel 2020 salgono a 167, nel 2021 a 216 e nel 2022 scendono a 195; poco meno di 84 denunce ogni 100 mila abitanti, quarta posizione a livello nazionale. "In città è arrivato il crack - così una fonte di TriestePrima -, non lo si vedeva da molto tempo".