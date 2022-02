Il sindaco premia Sos Carso "per la meritoria opera al servizio del territorio"

Arriva dal sindaco un riconoscimento a Furio Alessi e a Cristiano Bencich, rappresentanti e fondatori del Gruppo SOS Carso "per l’opera meritoria svolta a vantaggio del territorio carsico, salvaguardandone la naturale e unica bellezza e favorendo nel contempo momenti di costruttiva socialità”. Il riconoscimento è stato consegnato oggi per l'impegno profuso in iniziative di ripulitura della zona carsica, piagata dal fenomeno dell'abbandono selvaggio dei rifiuti.

Svoltosi nel salotto azzurro del palazzo municipale nel rispetto delle disposizioni anti Covid, all’incontro sono intervenuti anche alcuni volontari e amici del Gruppo SOS Carso e il presidente della Ia Circoscrizione, Pavel Vidoni, che aveva segnalato e chiesto al sindaco Dipiazza il conferimento di un riconoscimento al Gruppo, attivo dal 2017 e in grado di coinvolgere più generazioni e anche persone disabili. “Grazie di cuore per il vostro impegno” - ha concluso il sindaco Roberto Dipiazza – confermando la “massima disponibilità a collaborare sempre, per valorizzare e tutelare l’ambiente carsico e favorire quella positiva e costruttiva socialità che aiuta tutti noi a vivere meglio, in territorio più pulito e curato”. Analoghe parole di stima e apprezzamento per il Gruppo SOS Carso (che già sabato sarà impegnato con un nuovo intervento di pulizia a Prosecco) sono venute dal presidente Pavel Vidoni.