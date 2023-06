Berlusconi, politico e uomo: il ricordo triestino dei suoi fedelissimi

TRIESTE - "Un grande leader e una persona che sapeva guardare al futuro, capace di trasmettere un’energia straordinaria". L'assessore comunale Michele Babuder, e i consiglieri comunali Andrea Polacco e Lorenzo Giorgi ricordano così Silvio Berlusconi, morto questa mattina a 86 anni mentre era ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano. Tre ricordi e tre storie che raccontano il politico e l'uomo che ha segnato un'epoca.

"Non un idolo ma un Uomo"

“Ho avuto l’opportunità di conoscere Berlusconi quando era qui a Trieste nel 2001, organizzando con lui il primo InCe nel capoluogo giuliano - ha dichiarato Babuder -. L'ho conosciuto meglio in occasione dei 70 eventi nel 2003, legati al primo semestre italiano di presidenza dell’Unione Europea”. “Era un uomo che ha dimostrato di essere avanti nel pensiero, determinato, coraggioso, un uomo in tutti i sensi. Non un idolo ma un Uomo, con la “u” maiuscola".

Dal '94 al 2018, le tre storie di Lorenzo Giorgi

Anche il consigliere Lorenzo Giorgi rivela di aver incontrato Berlusconi in diverse occasioni. Il primo incontro risale al luglio del '94, all'età di 22 anni. “Ero a Roma per rappresentare il FVG alla fondazione di Forza Italia Giovani. In quell’occasione, Berlusconi fece una breve apparizione all’Hotel Jolly”, racconta Giorgi. “Successivamente l’ho incontrato nel ‘97 alla presentazione dei candidati al Consiglio comunale presso la Stazione Marittima - continua - . Ricordo di essermi avvicinato a lui e di avergli detto di essere il candidato più giovane di Forza Italia. In cambio ricevetti una manata sulla spalla”. “Sono rimasto sul palco accanto a lui finchè non mi hanno cacciato. Standogli così vicino ho provato una sensazione particolare. Mi ha ricordato le tv di una volta: se ti avvicinavi troppo allo schermo c’era questa sorta di energia statica che ti faceva prendere una piccola scossa”. Infine il momento più indimenticabile, quello del 2018: “Era l’anno delle elezioni regionali e Berlusconi arrivò con Dipiazza, che mi presentò come suo assessore. Avevo con me la spilla originale di Forza Italia del ‘94 e quando la vide, me la sistemò e la riconobbe. Dopo il passaggio al gazebo di via San Nicolò, ci fu un bellissimo momento al Caffè degli specchi". "Eravamo in una sorta di bolla - aggiunge -, con la scorta che cercava di tenere lontane le persone e la folla di fotografi. Si è comportato come uno zio, come un papà o un nonno. Abbiamo discusso e parlato con gran semplicità come si fa con un amico e non con uno dei personaggi della storia. Anche per questo oggi per me è un lutto personale - conclude -. Mercoledì andrò ai funerali, perché mi sento di doverlo fare per onorare un percorso lungo quasi trent'anni".

"Sapeva guardare al futuro come nessun altro"

Infine, Polacco ricorda l'ultima volta che ha parlato con Berlusconi: "Circa un anno fa, in una videoconferenza con i coordinatori regionali e provinciali del partito. Quel che colpisce sempre e che mi ha sempre colpito è l'attenzione del presidente Berlusconi per il FVG e Trieste e il fatto che conoscesse perfettamente le problematiche locali. Era esigente nel lavoro ma comprensivo e sempre in grado di trasmettere empatia ed energia”. "Io e gli altri membri del partito abbiamo una grande responsabilità ora, ovvero portare avanti i valori e l'impegno politico che ha caratterizzato Forza Italia. Berlusconi è un leader che ha fondato e creato il centrodestra italiano. Fino all’ultimo sapeva guardare al futuro come nessuno altro. Abbiamo l'onore e l'onere di portare in alto quei valori per i quali Berlusconi ha speso gran parte della sua vita."

Il cordoglio del Gruppo Forza Italia nel Consiglio regionale

"Orgogliosi, oggi più che mai, di fare parte di Forza Italia. Silvio Berlusconi ha scritto la storia del nostro Paese e ha saputo interpretare un ruolo strategico e fondamentale anche a livello internazionale", si legge in una nota di profondo cordoglio firmata dal Gruppo di Forza Italia nel Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, insieme a tutto il team regionale e alla coordinatrice Sandra Savino. "Perdiamo un leader unico; un uomo di formidabile carisma e capace di centrare risultati inimmaginabili a ogni livello, sia come imprenditore che come politico". Per i forzisti si tratta di "un dolore profondo per una notizia che non avremmo mai voluto ricevere".

"Silvio Berlusconi - prosegue l'intervento - è stato un visionario, capace di anticipare scenari e di governare dinamiche che nessuno poteva neanche immaginare". "Le nostre più vere e sincere condoglianze - conclude il Gruppo regionale di FI - vanno alla famiglia e ai suoi cari. Oggi esce di scena un gigante e noi abbiamo la responsabilità di proseguire il percorso che lui ha indicato".